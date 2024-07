Stand: 29.07.2024 14:00 Uhr SommerCampus Stralsund: Täglich wechselnde Lernorte

Die Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) bietet schon zum zweiten Mal einen SommerCampus für Kinder und Jugendliche an, die ihre Stadt näher kennenlernen möchten. An fünf verschiedenen Stationen können sie in der zweiten und dritten Ferienwoche Orte entdecken, die ihnen im Alltag nicht zugänglich sind. In der Marinetechnikschule Parow, im Zoo, in der Hochschule, in der Stadtbibliothek und in den Stralsunder Werkstätten sollen die 10- bis 14-Jährigen im Team gemeinsame Ziele verfolgen, ihr Selbstvertrauen und ihre Sozialkompetenzen stärken. Das Camp wird von den Jugendkoordinatoren der Stadtteile organisiert. Die Kids werden zum Mittagessen eingeladen. Zwölf Projektpartner unterstützen das SommerCamp.

