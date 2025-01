Stand: 02.01.2025 06:02 Uhr Silvester in Vorpommern: Tausende Euro Schaden

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist in der zweiten Nacht in Folge ein Zigarettenautomat im Dubnaring gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben der oder die Täter einen bislang unbekannten Explosivstoff verwendet. Durch umherfliegende Teile des Automaten wurden drei in der Nähe geparkte Autos beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro. In Anklam ist in der Silvesternacht der Unterstand für Einkaufswagen beim Netto Markt in der Lübecker Straße durch eine Sprengstoffexplosion zerstört worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. In Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Infostelen durch unbekannte Täter beschädigt worden, ebenso ein Mülleimer und zwei Hundetoilettensysteme. Der entstandene Schaden für die Kurverwaltung Binz beläuft sich dort auf rund 43.000 Euro. Und im Stralsunder Rotdornweg haben mehrere Mülltonnen gebrannt. Das Feuer breitete sich auf ein daneben befindliches Carport eines derzeit unbewohnten Mehrfamilienhauses aus. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Polizei geht davon aus, dass brennbare Abfälle den Brand ausgelöst haben. Die Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Schaden wird auf 35.000 Euro beziffert. In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 02.01.2025 | 09:35 Uhr