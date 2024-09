Stand: 25.09.2024 07:31 Uhr Seenotretter trainieren vor Rügen den Ernstfall

Schiffbrüchige suchen und retten, Verletzte versorgen und Havaristen schleppen - während der "SAREx Lauterbach 2024", die am Mittwoch beginnt, trainieren die Seenotretter in Lauterbach (Landkreis Vorpommern-Rügen) vor allem die Koordinierung gemeinsamer Einsätze. SAREx steht für Search and Rescue Exercise, was übersetzt Such- und Rettungsübung heißt. Die genauen Szenarien werden den beteiligten Besatzungen erst mit der jeweiligen Alarmierung mitgeteilt, um möglichst realistische Situationen zu erzeugen. Auch die medizinische Erstversorgung und der Verletztentransport sind Bestandteile der geplanten Trainings an den Kernübungstagen Freitag und Samstag. Neun Rettungseinheiten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sowie ein Such- und Rettungshubschrauber der Marineflieger und ein Rettungshubschrauber von NHC Northern Helicopter beteiligen sich laut DGzRS an der Übung.

