Samtens: Mann wirft mit Kürbis und beißt Polizisten

Die Polizei auf Rügen hat am Montagnachmittag einen Ladendieb geschnappt, der sich jetzt wegen mehrerer Delikte verantworten muss. Der 33-jährige Deutsche wurde laut Polizei dabei erwischt, wie er in einem Supermarkt in Samtens (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine Hose gestohlen hatte. Als ihn ein Mitarbeiter auf den Diebstahl ansprach, beleidigte er diesen und warf mit einem Kürbis nach ihm. Den Kürbis konnte der 48-Jährige abfangen, er blieb also unverletzt. Daraufhin floh der Tatverdächtige mit seinem E-Bike. Die Polizei konnte den 33-Jährigen vor einem weiteren Supermarkt in Garz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ausfindig machen. Er trug bereits die geklaute Hose. Der Mann war laut Polizei nicht gesprächsbereit, wurde den Beamten gegenüber stark aggressiv und beleidigend. Er versuchte zu fliehen, leistete massiv Widerstand und verletzte einen Beamten durch einen Biss. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Diebstahl verantworten. Das Diebesgut konnte die Polizei sicherstellen.

