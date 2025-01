Stand: 10.01.2025 17:25 Uhr Rückrundenstart der Handballer in Vorpommern

Die Handballer aus Vorpommern starten an diesem Wochenende in die Rückrunde. Den Auftakt macht der HC Vorpommern-Greifswald am Sonnabendnachmittag in Warnemünde. Die Greifswalder (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind aktuell Tabellenführer der Handball Oberliga M-V, der SV Warnemünde II steht auf dem vorletzten Platz. In der Stralsunder Vogelsanghalle (Landkreis Vorpommern-Rügen) gibt es am Samstagabend wieder ein Vorpommern-Duell. Die zweite Mannschaft des Stralsunder HV empfängt den HSV Grimmen. Der Ribnitzer HV ist außerdem auswärts in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gefordert. Der HSV Insel Usedom und die SG Uni Greifswald/Loitz spielen in der Regionalliga Ostsee-Spree ebenfalls auswärts: Der Tabellenzweite aus Usedom ist beim Tabellenführer in Werder, der Tabellenletzte aus Greifswald muss zum Dritten nach Ludwigsfelde. In der 3. Liga geht es am Sonntag los. Am Nachmittag spielt die erste Mannschaft des SHV zu Hause in der Vogelsanghalle gegen den HC Burgenland (Naumburg im Burgenlandkreis).

Fußball-Hallenturniere in Vorpommern

Das ganze Wochenende ist Neujahrsturnier in der Greifswalder Mehrzweckhalle mit insgesamt 13 Mannschaften aus Greifswald und der Region. Am Sonnabend werden die beiden Vorrunden gespielt. Der Vorjahressieger, die U23 des Greifswalder FC, steigt erst am Sonntag ins Turnier ein. Am Samstagvormittag werden außerdem der Wintercup in Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) - unter anderem mit den Alten Herren aus Wolgast und Lubmin - und der Molencup in Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ausgetragen. Auf Rügen sind fünf Mannschaften von der Insel und drei aus Berlin dabei.

