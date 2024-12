Stand: 30.12.2024 13:48 Uhr HSV Insel Usedom: 3. Handball Liga ist das Ziel

Der Handball-Regionalligist HSV Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat sich auf Rang zwei in die Weihnachtsferien verabschiedet. Hinter dem Verein liegt nach einem Trainerwechsel, dem Abstieg aus der 3. Handball Liga und der aktuell erfolgreichen Saison, ein bewegtes Jahr. Dass es so schnell wieder nach oben gehen könnte, damit habe niemand gerechnet, so HSV-Trainer Patrick Glende zum NDR. Er sei selbst überrascht, nur einer Niederlage in der laufenden Saison verbuchen zu müssen und nun zum Jahresende unter den Top Drei der Regionalliga Nordost mit seiner Mannschaft zu sein. Für einen direkten Wiederaufstieg sei es aber zu früh, so Glende weiter. Das Umfeld müsse stimmen. Es fehlten noch Sponsoren und neue Spieler für einen größeren Kader. Genau daran arbeitet der Verein mit Hochdruck. Denn klar ist: der HSV möchte kein stetiges Auf und Ab, sondern sich in der 3. Liga etablieren und hochkarätige Handball-Spiele in der Ahlbecker Pommernhalle präsentieren. Das sei auch für die eigenen Jugendspieler wichtig, sagt der HSV-Trainer. Um sie zu fördern, brauche es diesen Anspruch und das Niveau der höheren Spielklasse.

