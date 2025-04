Stand: 08.04.2025 18:55 Uhr Richtenberg: Tankstellendieb zu Haftstrafe verurteilt

Der Verurteilte hat vor einem Berliner Strafgericht gestanden und sich wegen Diebstahls mit einer Waffe in drei Fällen verantworten müssen - darunter der Tankstellendieb in Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen). Laut Gericht gehört der Mann einer deutschlandweit agierenden Einbrecherbande an. Das Gericht verurteilte den aus Berlin stammenden Einbrecher zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Im November 2023 waren nachts drei Männer in eine Tankstelle in Richtenberg eingebrochen. Dort rissen sie einen Tresor aus der Verankerung heraus und nahmen ihn mit. Darin lagen mehr als 65.000 Euro Bargeld. Einen der Männer - den nun verurteilten Berliner - konnte die Polizei später schnappen, die zwei anderen sind bis heute unbekannt.

