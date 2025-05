Stand: 16.05.2025 08:56 Uhr Güstrow: 8-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 8-jähriger Junge wurde in Güstrow (Landkreis Rostock) durch einen Zusammenstoß mit einem Auto am frühen Mittwochnachmittag schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Innenstadt. Der Junge stand laut Polizei zwischen zwei parkenden Autos, als er plötzlich die Straße vor einem Kindergarten überqueren wollte. Der 63-jährige Fahrer eines heranfahrenden Autos habe zwar sofort gebremst, konnte den Unfall aber nicht verhindern. Das bestätigten mehrere Zeugen. Mit Verdacht einer Armfraktur und mehreren Abschürfungen kam der 8-Jährige ins KMG Klinikum Güstrow. Der Fahrer erlitt einen Schock.

