Greifswalder FC: Sechs weitere Spieler verlassen den Verein

Beim Fußball-Regionalligisten in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) steht zur kommenden Saison ein größerer Umbruch bevor. Wie ein GFC-Sprecher mitteilte, werden sechs weitere Spieler den Verein verlassen. Die Verträge von Lorenz Hollenbach, Lukas Griebsch, Jacob Engel, Elias Kratzer, Alwin Weber und Ogechika Heil werden nicht verlängert. Zuvor wurden bereits die Abgänge von Kapitän Niklas Brandt, Guido Kocer und Rudolf Sanin bekanntgegeben. Lorenz Hollenbach (23 Spiele) kam in dieser Saison als Drittligaaufsteiger von Hannover 96 II zum GFC. Lukas Griebsch (28 Spiele) wechselte im Sommer von der TSG Balingen nach Greifswald. Jacob Engel (31 Spiele) schloss sich dem Greifswalder FC ebenfalls im vergangenen Sommer an. Zwei Saisons lang trug Elias Kratzer (70 Spiele) nach seinem Wechsel von der SpVgg Greuther Fürth II das Trikot des GFC. Ogechika Heil (21 Spiele) wechselte im August 2024 von Preußen Münster an den Bodden. Erst im Winter stieß Alwin Weber (vier Spiele) vom Mülheimer FC zur Mannschaft hinzu. Alle Spieler werden vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen den Halleschen FC verabschiedet.

