Grimmener Stadtvertreter beraten ganz praktische Themen

In Grimmen (Kreis Vorpommern-Rügen) beraten am Donnerstagabend die Stadtverterter auf ihrer zweiten Sitzung in diesem Jahr unter anderem über eine Eilentscheidung des Bürgermeisters. Dabei geht es um einen Ersatz für den defekten Radlader des Bauhofes. Das Fahrzeug sei so alt, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist, es zu reparieren, heißt es von der Stadt. Künftig will die Stadt einen neuer Radlader leasen. Dadurch würde Geld gespart. Die Stadtvertreter beraten zudem über die Leinenpflicht für Hunde. Die AfD hat beantragt, diese zu verschärfen. Der Fachausschuss für Sicherheit und Ordnung hat dafür bestimmte Gebiete vorgeschlagen, darunter die komplette Altstadt sowie Straßen in der Nähe von Schulen.

