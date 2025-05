Stand: 15.05.2025 17:00 Uhr Dokumentationszentrum Prora: Erinnerung an sowjetische Kriegsgefangene

Im Dokumentationszentrum Prora (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Donnerstagnachmittag die Ausstellung "Dimensionen eines Verbrechens" eröffnet worden. Sie widmet sich dem Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener in Nazideutschland. Das Vorgehen der Wehrmacht widersprach von Anfang an völkerrechtlichen Abkommen, bestätigen Wissenschaftler, mit deren Hilfe die Wanderausstellung zustande gekommen ist. Sie ist vom Museum Karlshorst zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion konzipiert worden. Zu sehen sind Fotografien, die von Tätern gemacht wurden. Auch die Gründe für diese Art der oft privaten Dokumentation von Verbrechen werden mit der Ausstellung untersucht. Knapp 6 Millionen Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee gerieten von 1941 an in deutsche Kriegsgefangenschaft. Weniger als die Hälfte hat die Gefangenschaft überlebt. Bisher wurde kaum an sie erinnert.

