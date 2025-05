Stand: 15.05.2025 17:34 Uhr Im Sommer halten keine Fernzüge in Neustrelitz und Waren

Im Sommer werden mehrere Wochen lang keine IC- und ICE-Züge in Neustrelitz und Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte halten. Grund seien Bauarbeiten zwischen dem 21. Juni und dem 31. Juli. Das sagte ein Bahnsprecher auf NDR-Anfrage. Sämtliche Fernverkehrszüge zwischen Berlin und Rostock werden umgeleitet. Die Zwischenhalte fallen deshalb aus. Zu welchen Einschränkungen es im Regionalverkehr auf der Strecke Berlin - Neustrelitz - Waren - Rostock kommt, will die Deutsche Bahn in den nächsten Tagen bekannt geben.

