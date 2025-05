Stand: 16.05.2025 08:56 Uhr Universität Greifswald wirbt um Studierende

Die Universität Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) informiert am Freitag und Sonnabend über ihr Studienangebot. Wie ein Sprecher mitteilt, sollen mehr als 100 Vorlesungen, Führungen und Vorträge den Interessierten einen Eindruck von der Vielzahl der Fächer und dem lebendigen studentischen Leben der Stadt vermitteln. Aktuell sind rund 10.000 junge Menschen in mehr als 130 Studiengängen eingeschrieben. Am Freitag können Interessierte an regulären Lehrveranstaltungen teilnehmen. Außerdem sind fachspezifische Informationsveranstaltungen geplant. Am Sonnabend präsentieren sich dann die Studiengänge, Fachbereiche und Einrichtungen der Universität auf einem Info-Markt auf dem Campus Loefflerstraße. Auch das Studierendenwerk, das International Office und der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) informieren zu Themen wie Studienfinanzierung, Wohnen und Leben in Greifswald und über Auslandsaufenthalte. Das gesamte Programm ist auf der Internetseite der Universität zu finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 16.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald