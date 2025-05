Stand: 09.05.2025 12:09 Uhr Gemeinde Sundhagen: Einwohner bauen eigenen Bolzplatz

In Horst, einem Ortsteil der Gemeinde Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen), gibt es wieder einen Bolzplatz. Nach gut einem Jahr Bauzeit wird die neue Sportanlage am Sonnabend eingeweiht. Das Besondere: Die rund 600 Einwohner haben einen Anteil von 10.000 Euro gespendet und den neuen Bolzplatz selbst gebaut. 38 Helfer aus dem Dorf haben mit angepackt und insgesamt 760 Stunden gearbeitet, rechnet Mitinitiator Alexander Schulz aus Horst stolz vor. Ausgangspunkt sei gewesen, dass die Dorfjugend keinen Ort hatte, an dem beispielsweise Basketball gespielt werden konnte. Daraufhin haben sich die Horster mit dem Sundhagener Bürgermeister Thomas Pauketat (CDU) beraten und das Projekt angeschoben. Aus der Gemeindekasse sind 85.000 Euro in das Projekt geflossen. Ähnliche Anlagen könnten nun in den Ortsteilen Reinberg und Kirchdorf entstehen.

