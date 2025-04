Stand: 22.04.2025 18:30 Uhr Rauchfreier Strand in Prerow wird diskutiert

Wie sinnvoll ist ein Rauchverbot am Strand, und wie lässt es sich umsetzen? Darüber beraten Gemeindevertreter in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Dienstagabend. Der Prerower Kneippverein hatte im vergangenen Monat die Diskussion um rauchfreie Zonen am Strand angeregt. Auf der Gemeindevertretersitzung will Bürgermeister Seidlitz Ideen vorstellen, wie die Gemeinde das umsetzen könnte. Es gehe dabei nicht um strikte Verbote, sondern darum, insgesamt die Sauberkeit des Prerower Strandes zu fördern, so Seidlitz. Er habe sich unter anderem mit seinem Amtskollegen aus Göhren auf Rügen beraten. Dort werden Bereiche für Nichtraucher von Strandkorbvermietern ausgewiesen. Eine Abstimmung über Maßnahmen für rauchfreie Strandabschnitte gibt es in der Prerower Gemeindevertretung vorerst nicht. Vielmehr wolle man Kompromisse finden und weiter diskutieren, heißt es von der Gemeinde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 22.04.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen