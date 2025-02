Stand: 28.02.2025 15:23 Uhr Projektideen in der Region "Vorpommersche Küste" gesucht

Unter dem Motto „Mensch Natur Kultur (er)leben“ sucht die Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Vorpommersche Küste“ im Landkreis Vorpommern-Greifswald auch in diesem Jahr wieder innovative Projektideen, die das Leben in der Region bereichern und nachhaltig gestalten. Ob Gemeinde, Verein, Unternehmen, Kirche oder Privatperson – kreative Projektideen können bis zum 30. Juni eingereicht werden, teilte ein Sprecher des Landkreises mit. Besonders wichtig seien Projekte, die innovativ, modellhaft und vernetzend sind sowie Inklusion und Gleichstellung fördern. Die Region "Vorpommersche Küste" umfasst die Ämter Landhagen, Lubmin, Am Peenestrom, Usedom-Nord, Usedom-Süd sowie das Ostseebad Heringsdorf. Im April will die LAG auch auf Veranstaltungen über die Antragstellung informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 28.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald