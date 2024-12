Stand: 04.12.2024 15:48 Uhr Prohn: 2,8 Millionen Euro für die Regionalschule

Die Regionale Schule "An der Prohner Wiek" in Prohn (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll erweitert werden. Spatenstich für den Neubau ist am 12. Dezember. Schon im März 2025 soll der Anbau fertig sein, so Bürgermeister Steffen Haeger (parteilos). Wegen der geburtenstarken Jahrgänge 2018 und 2019 würden die aktuellen Kapazitäten der Schule nicht mehr ausreichen. Daher soll die Schule erweitert und modernisiert werden. Die Gesamtkosten liegen bei 2,8 Millionen Euro. Den größten Teil davon trägt das Land. Es handelt sich nach Angaben des Bürgermeisters um einen sogenannten Modul-Bau, der in drei bis vier Monaten fertig gestellt sein soll.

