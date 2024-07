Stand: 25.07.2024 10:24 Uhr Prerow: Neuer Bürgermeister Christian Seidlitz hat viel vor

Christian Seidlitz (parteilos) ist jetzt offiziell Bürgermeister von Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen). René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) war nach zehn Jahren im Amt nicht mehr angetreten, weil er sich mehr um Familie und Beruf kümmern möchte. Seine letzte Amtshandlung auf der konstituierenden Gemeindevertretersitzung am Mittwochabend war es, seinen Nachfolger zu ernennen. Und Christian Seidlitz hat viel vor. Als größte Aufgabe sieht er das Darß-Museum, dass unbedingt wieder öffnen werden soll. "Es gibt aber auch viele kleine Sachen, die gehen wir in Ruhe und Schritt für Schritt an", sagte er dem NDR. So soll beispielsweise das betreute Wohnen in Prerow weiter vorangebracht werden. Außerdem hat sich der neue Bürgermeister vorgenommen, mit den Menschen in der Gemeinde mehr zu reden und die Einwohner mit ins Boot zu holen, um Transparenz zu schaffen. Auf der Gemeindevertretersitzung wurden auch die stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Das sind Heiko Barthel und Michael Jahnke (beide Wählergemeinschaft "Mo!n Prerow").

