Stand: 24.07.2024 13:21 Uhr Prerow: Letzte Sitzung als Bürgermeister für René Roloff

Die Gemeindevertreter von Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) treffen sich am Mittwochabend zu ihrer ersten Sitzung nach der Kommunalwahl. Es ist gleichzeitig die letzte Sitzung für Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft). Er war nach zehn Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Als Gründe gibt er an, dass er sich wieder mehr seinem Beruf und seiner Familie widmen möchte. "Man muss überall Abstriche machen. Und ohne die Unterstützung der Familie wäre das über die Jahre auch nicht möglich gewesen. Da bin ich sehr dankbar", sagt René Roloff. Gerade im Sommer sei Prerow mit 10.000-15.000 Besuchern eher eine kleine Stadt. Das ehrenamtlich zu bewältigen, sei eine große Aufgabe. "Mein Hauptziel war, dass man zu einer Sacharbeit hier in Prerow zurückkommt und konstruktiv miteinander arbeitet. Das ist weitestgehend gelungen und insofern kann ich das auch beruhigt in andere Hände geben", so der Bürgermeister weiter. Als letzte Amtshandlung wird er den neuen Bürgermeister Christian Seidlitz (parteilos) begrüßen. In der konstituierenden Sitzung werden die Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt und die Ausschüsse besetzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen