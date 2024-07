Stand: 13.07.2024 06:15 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Vorfällen in Greifswald und Stralsund

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei Zeugen einer Auseinandersetzung auf einem Spielplatz in Schönwalde I. Den Angaben zufolge hatten sich mehrere Personen am Mittwochabend gestritten und diesen Streit dann in ein Wohnhaus verlagert. Aus einem Fenster sollen laute Schreie zu hören gewesen sein, so die Polizei. Später konnte ein 26-Jähriger aus Belarus als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er soll einen 35-Jährigen aus Moldau angegriffen und verletzt haben. Dieser wurde mit Schnittwunden ins Universitätsklinikum Greifswald eingeliefert.

Hintergründe in Stralsund unklar

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ermittelt die Polizei derzeit zu einem mutmaßlichen Übergriff auf ein syrisches Mädchen. Die 13-Jährige war offenbar auf dem Schulweg von drei Mitschülerinnen verletzt worden. Der Vorfall soll sich am frühen Mittwochmorgen in Stralsund zugetragen haben. Nach Angaben der Polizei wurde die 13-Jährige dabei wahrscheinlich von anderen Mädchen aus Syrien und Russland im Alter von 14 bis 16 Jahren angegriffen. Sie sollen ihr unter anderem das Kopftuch heruntergerissen haben. Die 13-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Alle vier Mädchen besuchen die Regionale Schule "Adolph Diesterweg" in Stralsund. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage des NDR.

