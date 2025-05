Stand: 16.05.2025 10:10 Uhr Klütz: Beratungsstelle für häusliche Gewalt im Kreis eröffnet

Der Landkreis Nordwestmecklenburg richtet wieder eine Beratungsstelle für Betroffene häuslicher Gewalt im Landkreis ein und zwar in Klütz. Das kündigte Landrat Tino Schomann (CDU) in der Kreistagssitzung am Donnerstagabend an. Bisher gab es nur eine entsprechende Anlaufstelle in Grevesmühlen, deren Fortbestand zuletzt aufgrund finanzieller Probleme lange unklar war und dann zum Ende des Jahres geschlossen wurde. Die neue Einrichtung in Klütz soll die Unterstützung im ländlichen Raum deutlich verbessern.

Hinweis für Betroffene Sollten Sie oder Menschen in Ihrem Umfeld von häuslicher Gewalt betroffen sein, ist die Notfallnummer 03841 283627 des Frauenhauses Wismar ist rund um die Uhr erreichbar. Außerdem können die Bundeshilfetelefone kontaktiert werden. Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" erreichen Sie unter der 116 016 und das Hilfetelefon "Gewalt gegen Männer" unter der 0800 1239900.

