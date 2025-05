Stand: 16.05.2025 10:10 Uhr Rettungseinsatz in Prerow: Schwimmer in der Ostsee vermisst

Seit Donnerstagvormittag wird an der Küste von Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Schwimmer vermisst. Augenzeugen hatten die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie beobachtet hätten, wie ein Mensch in Not geraten war, teilt die Polizei mit. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und die Feuerwehr hatten daraufhin direkt mit der Suche nach dem Mann begonnen. Auch Taucher und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Wegen des Wetters musste die Suche jedoch abgebrochen werden. Am Freitag soll die Suche fortgesetzt werden. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Strand persönliche Gegenstände sichergestellt, die vermutlich einem 65-jährigen Mann gehören. Ob es sich bei dem Mann auch um den Schwimmer handelt, könne derzeit nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 16.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen