Polizei rettet vermissten 84-Jährigen bei Karlsburg

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen vermissten 84-Jährigen in der Nähe von Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gerettet. Der Mann war am Vormittag mit dem Fahrrad in den Wald bei Steinfurth gefahren, um Pilze zu sammeln, teilte die Polizei mit. Als er am Nachmittag noch nicht zurück war, wurde er als vermisst gemeldet. Er hätte dringend Medikamente einnehmen müssen, außerdem war er in der Vergangenheit schon mehrfach im Wald gestürzt. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Mann. Die Hubschrauberbesatzung entdeckte ihn nach gut einer Stunde auf einer Wiese zwischen Karlsburg und Steinfurth. Der 84-Jährige lag in einem leicht überfluteten Teil des Geländes. Er war unterkühlt, aber ansprechbar. Die Piloten und weitere Polizisten trugen ihn durch das unwegsame Gelände zum Rettungswagen, der ihn nach Greifswald ins Krankenhaus brachte.

