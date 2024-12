Stand: 05.12.2024 20:00 Uhr Polizei nach Unfall mit Schwerverletzten beleidigt

Bei einem Unfall zwischen Greifswald und Heilgeisthof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 24-Jähriger in den Gegenverkehr gefahren und dort mit dem Auto einer 58-Jährigen zusammengestoßen. Beide Autofahrer kamen schwerverletzt ins Klinikum Greifswald. Die B 109 war für die Bergung für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Schaden beträgt mehr als 30.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten war ein unbeteiligter Autofahrer an einem Polizisten vorbeigefahren. Dieser war mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Laut Darstellung der Polizei hatte der Unbekannte den Beamten beleidigt, weil er offenbar mit der Umleitung an der Unfallstelle nicht einverstanden war. Gegen den Mann, der mit einem Firmenfahrzeug (Kennzeichen ist der Polizei bekannt) unterwegs war, wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald