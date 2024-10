Stand: 29.10.2024 09:20 Uhr Polizei Stralsund: Aktionstag zum Schutz vor Einbruch

Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden. Die Polizei in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) lädt deshalb am Dienstag zum Tag des Einbruchsschutzes zu einem Aktionstag ein. Von 14 bis 18 Uhr stellt Timo Tolksdorf von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle die aktuellsten Sicherheitsempfehlungen der Polizei vor. Er steht außerdem für alle Fragen rund um das Thema Einbruchschutz und Sicherung von Fahrzeugen vor Diebstahl zur Verfügung. Wer möchte, kann an der Polizeiinspektion am Frankendamm 21 auch sein Fahrrad codieren lassen. Auch wer konkrete Fragen zum eigenen Haus oder der eigenen Wohnung hat, kann Fotos oder Skizzen mitbringen und den besten Einbruchschutz besprechen. Auch außerhalb des Aktionstages können sich Bürgerinnen und Bürger an die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle wenden und zum Beispiel Beratungstermine zu Hause vereinbaren. Wie die Polizei mitteilt, steigt im Herbst die Zahl der Einbrüche. Allein in den ersten drei Oktoberwochen kam es zu mehr als 20 versuchten oder vollendeten Einbrüchen in Wohnungen, Keller oder Garagen im Landkreis Vorpommern-Rügen.

