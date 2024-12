Sendedatum: 18.12.2024 09:30 Uhr Pflanzaktion in Stralsund startet mit Stieleichen

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat Anfang dieser Woche eine umfangreiche Baumpflanzaktion begonnen. Die ersten zehn Stieleichen sind direkt am Ufer des Frankenteichs gepflanzt worden. Die widerstandsfähigen Bäume können bis zu 40 Meter in die Höhe wachsen und 1.000 Jahre alt werden, sagte Förster Thomas Struwe. Die zehn neuen Stieleichen sind etwa acht Jahre alt und bieten neue Lebensräume für Insekten und Tiere. In Stralsund sollen in dieser Wintersaison noch rund 20.000 Baumsetzlinge und 500 junge Bäume im Alter zwischen fünf und zehn Jahren gepflanzt werden, hieß es weiter.

