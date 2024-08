Stand: 06.08.2024 15:05 Uhr Pasewalk: Betrieb der neuen Mensa verzögert sich

Die neue Mensa in der Oststadt in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird auch mit Beginn des kommenden Schuljahres 2024/25 nicht wie geplant in Betrieb gehen. Die Stadtverwaltung rechnet erst zum Ende des Kalenderjahres mit der Fertigstellung des Neubaus. Ursprünglich sollte die Mensa schon zu Jahresbeginn eröffnet werden. Doch es gab Probleme mit den beteiligten Baufirmen. Einer musste sogar gekündigt werden, weil sie Termine nicht eingehalten habe, heißt es. Zudem hat die Stadt noch keinen Betreiber gefunden. Nach Aussage von Bürgermeister Danny Rodewald (parteilos) will die Stadt die Mensa deshalb selbst bewirtschaften. So solle auch ein annehmbarer Preis für das Essen garantiert werden. Eine Umfrage unter 700 Schülerinnen und Schülern aus der Oststadt ergab, dass täglich mit etwa 200 Portionen gerechnet werden müsse. Die Kosten für den Neubau der Mensa belaufen sich auf rund dreieinhalb Millionen Euro. Die Planungen für dieses Projekt begannen bereits vor zehn Jahren.

