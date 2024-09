Stand: 30.09.2024 13:17 Uhr Ostseebad Binz: Ehrung für Landesbaumeister Ulrich Müther

Mit einer Themenwoche vom 30. September bis zum 6. Oktober erinnert das Ostseebad Binz an Müthers Werk. Der Binzer Bauunternehmer Ulrich Müther (1934-2007) wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Er entwarf mehr als 70 filigrane Schalen-Bauwerke, die in der gesamten ehemaligen DDR bekannt waren. Die futuristisch anmutenden Bauten, die berühmten Hyparschalen, finden sich im ganzen Norden und sogar weltweit. Auf Rügen dürfte der Müther-Türm am bekanntesten sein. UFO-gleich ragt der ehemalige Rettungsturm aus den Dünen am Binzer Strand.

Eine Woche der Architektur und Kunst

In der Müther Woche erhalten Gäste in einer Ausstellung im Binzer Haus des Gastes anhand von Plänen, Fotos und Modellen Einblick in Müthers Arbeiten. Ausgewählte Müther-Bauten auf Rügen erkundet eine Bustour. Seinen Spuren in Binz folgt eine Spezial-Ortsführung. Bei der Aktion "UFO offen" können Interessierte exklusiv den Müther-Turm besichtigen, der sonst fast ausschließlich für Trauungen genutzt wird. Am Mittwoch erwartet die Gäste der Müther Woche außerdem das Video-Kunstprojekt IDLE von Stefan Hurtig, das 2019 im Müther-Turm entstand. Den "Mensch Müther" ergründet schließlich am Sonntag eine Theaterperformance im Haus des Gastes. Diese Hommage erzählt nach Angaben des Eigenbetriebs Binzer Bucht Tourismusmal anekdotisch, mal faktisch, sinnlich und schwungvoll von seinem Wirken. Gezeigt wird auch die Geschichte eines Baumeisters zwischen zwei Systemen, dessen Ingenieurskunst die Grenzen überwindet.

