03.05.2025 Festival "Nordischer Klang" feiert Auftakt mit Sängerin Sinne Eeg

Mit einem Jazz-Konzert hat in der Hansestadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) das Kulturfestival "Nordischer Klang" begonnen. Los ging es am Freitagabend vor rund 200 Zuschauern mit der dänischen Jazz-Sängerin Sinne Eeg und der Monday Night Big Band. Auf dem Programm stehen aber auch Pop und Folklore. In den kommenden zehn Tagen geht es um Musik, Kunst und Literatur Islands. In Ausstellungen, Vorträgen und einem Literatursymposium geht es auch um aktuelle Themen des nordischen Landes. Der Nordische Klang wurde 1991 von Studierenden der Greifswalder Universität gegründet und lädt jedes Jahr Künstler und Musikerinnen eines nordischen Landes ein. Inzwischen ist es das größte Festival für nordische Kultur deutschlandweit. Unterstützt wird das Festival auch vom NDR.

