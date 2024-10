Stand: 11.10.2024 07:10 Uhr Niepars: Landkreis und Gemeinde informieren über Flüchtlingsunterkunft

Im Dorfkern von Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) könnte zum Jahresende eine neue Unterkunft für Geflüchtete bezugsfertig sein. Ein Investor hat dort einen dreistöckigen Wohnblock gekauft. Das Land will diesen jetzt anmieten. Am Donnerstagabend wurden die Einwohner über den aktuellen Stand informiert. Wie die stellvertretende Landrätin Kathrin Meyer mitteilte, gebe es noch keinen Mietvertrag, aber die Eignung des Gebäudes als Flüchtlingsunterkunft sei geprüft und bestätigt. Zum Beginn des neuen Jahres könnten demnach die ersten Geflüchteten einziehen. Die Anwohner hatten unter anderem Fragen zur öffentlichen Sicherheit im Ort, zur ärztlichen Versorgung, mangelnden Einkaufsmöglichkeiten und zum fehlenden Busanschluss. Redeberechtigt war nur, wer aus dem Ortsbereich kam. Am Einlass gab es Ausweiskontrollen. Rund 350 Besucher waren zur Informationsveranstaltung in die Turnhalle gekommen. Viel Applaus bekam ein Mann, der seine Kritik am - seiner Ansicht nach - undemokratischen Vorgehen des Bundes vortrug. Ein anderer ergänzte, dass nicht der Bund die Unterbringung finanziere, sondern der Steuerzahler. Landrat Stefan Kerth (parteilos) erklärte, dass er sich auf Bundesebene für eine schnellstmögliche Verschärfung des Asylrechtes einsetzen werde. Außerdem wolle er den Ort und seine Vereine nicht im Stich lassen. Der Landkreis habe aber keinen Einfluss darauf, ob Geflüchtete kommen, sondern nur darauf, wie sie untergebracht werden.

