Stand: 05.04.2025 22:55 Uhr Regionalliga-Meister: Neubrandenburger Handballerinnen triumphieren

Die Handballerinnen von Fortuna Neubrandenburg haben sich am letzten Spieltag der Regionalliga-Saison 2024/25 die Meisterschaft gesichert. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen NARVA Berlin mit 34:26 und profitierten außerdem von der 30:34-Niederlage der zweiten Mannschaft von Grün-Weiß Schwerin bei der HSG Neukölln in Berlin. Das Team von Fortuna-Trainer Jörn Schläger zog noch an Schwerin vorbei und gewann die Liga mit einem Punkt Vorprung. Die Neubrandenburgerin Madlen Kloska wurde mit 133 Treffern drittbeste Torschützin. Auch für die Frauen des Stavenhagener SV verlief das letzte Saisonspiel erfolgreich. Durch den 26:23-Auswärtssieg in Warnemünde schafften die Stavenhagener Handballerinnen den Klassenerhalt und können auch in der kommenden Saison in der viertklassigen Regionalliga spielen.

