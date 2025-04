Stand: 05.04.2025 06:00 Uhr Ikeareum Anklam: Emporen werden bald eingebaut

In der Nikolaikirche in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird die Fassade saniert. Das muss gemacht werden, damit im nächsten Schritt Emporen eingebaut werden können. Laut Bürgermeister Michael Galander (Initiativen für Anklam) sehen die aus wie überdimensionale Holzregale. "Auf denen wird dann später auf unterschiedlichen Ebenen die Ausstellung des Lilienthal Flight Museums zu sehen sein", so Galander. Das Geld für diesen dritten Bauabschnitt steht zur Verfügung - unter anderem fördern Bund und Land das Vorhaben mit 2,8 Millionen Euro. Auch die Bauarbeiten am Regionalen Informations- und Tourismuszentrum neben der Kirche laufen. Es kann jedoch nicht, wie geplant, zu Otto Lilienthals Geburtstag am 23. Mai eröffnet werden, sondern wohl erst im August. Anklam fehlt nun noch das Geld für den letzten Bauabschnitt des zukünftigen Ikareums. Dabei soll die Turmspitze rekonstruiert werden. Galander hofft allerdings auf Mittel vom Bund.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.04.2025 | 08:40 Uhr