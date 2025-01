Stand: 13.01.2025 13:00 Uhr Neues Jahr, neue Ziele: Bildungsmesse Greifswald

Rund 200 Besucher haben sich am Montagvormittag auf der Bildungsmesse in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) über Berufs-, Umschulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten informiert. Eingeladen hatten die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Vorpommern-Greifswald. Mehr als 24 verschiedene regionale Unternehmen aus den Berufsfeldern Tourismus, Verkehr, Gesundheit, Erziehung und IT standen zum persönlichen Austausch bereit. Der Leiter der Greifswalder Arbeitsagentur Klaus-Peter Köpcke sagte, die Bildungsmesse sei etwas für alle Menschen aus der Region, "wir sehen ja, dass Technologieveränderungen und der Strukturwandel dafür sorgen, dass Qualifizierungsbedarfe des gesamten Berufslebens existieren". Wer die Messe am Montag verpasst hat, kann am Montag, den 20. Januar, nach Pasewalk kommen. Dort wird die Veranstaltung am Vormittag im Jobcenter wiederholt.

