Stand: 14.11.2024 06:35 Uhr Neuer Markt in Stralsund vorerst voll gesperrt

Der Weihnachtsbaum in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) steht bereits auf dem Alten Markt. Nun geht es an den Aufbau des diesjährigen Weihnachtsmarktes auch auf dem Neuen Markt. Dafür wird dieser ab Donnerstagmorgen bis zum 23. Dezember für den Verkehr voll gesperrt. Der Wochenmarkt zieht in dieser Zeit auf eine Fläche des Parkplatzes Schützenbastion um. Ganz offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt dann am 25. November um 17 Uhr. Traditionell wird dann auch wieder Stralsunds größter Stollen angeschnitten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 14.11.2024 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen