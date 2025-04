Stand: 01.04.2025 17:23 Uhr Neue altersgerechte Wohnanlage in Anklam eröffnet

Das Deutsche Rote Kreuz eröffnet in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eine neue altersgerechte Wohnanlage. 24 Wohnungen unterschiedlicher Größe können gemietet werden. Fahrstuhl, breite Türen, ebenerdige Zugänge und ein Hausnotrufsystem sind in dem Gebäude eingerichtet. Darüber hinaus organisieren angestellte Hausdamen gemeinsame Aktivitäten und helfen beim Ausfüllen von Anträgen. Beim altersgerechten Wohnen soll es den Bewohnern ermöglicht werden, ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu führen. Der Bedarf dafür nehme zu, sagt der Finanzchef des DRK Ostvorpommern-Greifswald e.V., Patrick Leithold. Neue Bewohner der Anlage in Anklam müssen mit einer Miete zwischen 15 und 16 Euro warm pro Quadratmeter rechnen. Hinzu kommt eine monatliche Servicepauschale von 145 Euro.

