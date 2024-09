Stand: 27.09.2024 17:15 Uhr Nationalparktage Zingst: Wanderungen, Kajaktouren und Kino

Bei den Nationalparktagen auf dem Ostzingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben Naturliebhaber, Einheimische und Besucher wieder die Möglichkeit, den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zu erkunden. Es gehe darum, das Bewusstsein für den Naturschutz zu stärken und die einmalige Flora und Fauna des Nationalparks zu präsentieren, teilt Nina Hesse, die Sprecherin der Kur- und Tourismus GmbH Zingst mit. An beiden Tagen sind jeweils mehr als 40 Programmpunkte geplant. Darunter exklusive Wanderungen zum Nordstrand, zum Kranicherwachen am Pramort, zum Rotwild an der Ostsee oder auf die Vogelschutzinsel Kirr. Außerdem stehen Rad- und Kanutouren auf dem Plan, genauso wie Filme und ein Regionalmarkt am Schlösschen Sundische Wiese.

