Stand: 21.02.2025 09:28 Uhr Nach Vogelgrippe: Zoo Stralsund züchtet wieder Hühner und Enten

Der Zoo Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) baut seinen Geflügelbestand wieder auf. Wie ein Sprecher mitteilt, hat das Veterinäramt die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Geflügelgrippe aufgehoben. Der Zoo könne demnach wieder ohne Einschränkungen besucht werden. Anfang der Woche wurden die letzten Proben im Vogelbestand genommen. Die Auswertung zeigte, dass keine weiteren Auffälligkeiten vorliegen. Die Schutzmaßnahmen seien damit nicht mehr erforderlich. "Die Wiederherstellung des Hausgeflügelbestandes steht nun im Fokus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt Zoo-Direktor Dr. Christoph Langner. Die Anteilnahme und Unterstützung von Züchtern aus der Region sei überwältigend gewesen.

Vor allem regionale Rassen sollen zurückkehren

Besonders am Herzen liege den Mitarbeitern die Rückkehr regionaler Rassen. Die für die Region typische Taubenrasse Stralsunder Hochflieger und die Pommernenten gehören dazu. In den kommenden Wochen sollen außerdem wieder Vorwerk-, Brahma- und federfüßige Zwerghühner in das Areal vor dem Ackerbürgerhaus einziehen. Bei den Pommerngänsen kann der Zoo sogar auf eigene Tiere zurückgreifen. Während alle Zuchttiere wegen der Vogelpest getötet werden mussten, lagen bereits vier Gänseeier im Brutschrank des Zoos. Alle vier Gössel sind nun geschlüpft und können in der Aufzuchtstation angeschaut werden.

