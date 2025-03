Stand: 13.03.2025 14:02 Uhr Nach Verwüstung: Greifswalder Theaterwerft nimmt Betrieb wieder auf

Nach dem schweren Einbruch in die Greifswalder Theaterwerft (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nimmt die Kultureinrichtung ihren Betrieb ab sofort wieder auf. Die Räume in der Bahnhofstraße konnten nach Angaben des Betreibers erneut so hergerichtet werden, dass Veranstaltungen nun wieder möglich seien. So soll am Donnerstag und am Freitag das Stück "Hafen der Ehe" zu sehen sein. In den sozialen Netzwerken bedankte sich Jens Haselmann für die zahlreiche Unterstützung bei den Aufräumarbeiten. Am vergangenen Wochenende hatten bislang unbekannte Täter sowohl den Innen- als auch den Außenbereich der Theaterwerft verwüstet. Neben Ton- und Lichtanlagen zerstörten sie auch Musikinstrumente. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald