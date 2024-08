Stand: 11.08.2024 10:00 Uhr Nach Überfall in Greifswald: Polizei sucht Zeugen

Ein 38-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen im Hausflur seines Wohnhauses in der Maxim-Gorki-Straße in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nach eigenen Angaben überfallen worden. Er hatte sich mit Schnittverletzungen und Hämatomen im Gesicht, am Hals und am Körper in der Greifswalder Notaufnahme gemeldet. Das Personal dort alarmierte die Polizei. Gegenüber den Beamten erklärte der Mann, dass er von drei Männern angegriffen worden sei. Sie hätten ihn gewürgt, geschlagen und mit einem Messer an den Armen und am Bauch verletzt. Die Täter hätten zudem Bargeld von ihm verlangt. Nach der Tat seien sie mit mehreren hundert Euro Beute geflüchtet. Der Geschädigte sagte aus, die mutmaßlichen Täter hätten Deutsch mit Akzent gesprochen. Einer hätte einen kurzen Vollbart gehabt und ein braunes T-Shirt getragen. Von den zwei weiteren mutmaßlichen Tätern hätte einer blaues T-Shirt angehabt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

