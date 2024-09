Stand: 17.09.2024 19:00 Uhr Nach Tierpark-Vorbild: Grimmen will Förderverein fürs Naturbad

Die Stadt Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) will einen Förderverein für ihr Naturschwimmbad gründen und sucht dafür Mitstreiter. Es gehe darum, ehrenamtlich an der Entwicklung des Bades mitzuwirken und die DRK-Rettungsschwimmer zu unterstützen, also das Bad und das Freigelände zu pflegen und an Projekten mitzuarbeiten, so der Stadtsprecher Thorsten Erdmann. Das Bad am nordwestlichen Stadtrand soll mit Hilfe der Grimmener selbst attraktiver werden.

Das Naturschwimmbad Grimmen braucht dringend Unterstützung

Feste und Sportveranstaltungen könnten im Bad organisiert werden. So könnten gerade in der Vor- und Nachsaison die Freizeitangebote erweitert werden. Jedes Jahr lernen in dem Naturschwimmbad mehr als 200 Kinder das Schwimmen. Wer sich als aktives oder Fördermitglied beteiligen möchte, kann sich im Grimmener Rathaus melden. In der Stadt mit ca. 10.000 Einwohnern gibt es etwa 80 Vereine. Darunter Kleingartenvereine, Musik-, Kultur- und Sportvereine und auch der Förderverein für den Tierpark.

