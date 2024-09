Stand: 16.09.2024 09:00 Uhr Nach Messerattacke in den Hals: Prozess gegen 36-Jährigen in Stralsund

Am Landgericht Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) beginnt am Vormittag der Prozess gegen einen 36-jährigen Deutschen wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen. Die Staatsanwaltschaft Stralsund wirft dem Mann vor, zwischen dem 2. Oktober 2022 und dem 29. Juni 2023 in Greifswald insgesamt vier Menschen angegriffen und verletzt zu haben, einen von ihnen zweimal. Dabei habe er in einem Fall mit einem Messer durch die Kapuze in den Hals seines Opfers gestochen. In anderen Fällen habe der Angeklagte seine Opfer mit dem Fuß, einem stumpfen Werkzeug oder einer Flasche verletzt. Der Beschuldigte ist "bereits vielfach, teilweise auch einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten", so eine Gerichtssprecherin. Zuletzt wurde er wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung im Januar 2023 zu einer Geldstrafe verurteilt. Heute sollen elf Zeugen gehört werden, darunter die vier Geschädigten. Für den Prozess sind insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt.

