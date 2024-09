Stand: 05.09.2024 18:02 Uhr Nach EC-Karten-Betrug in Velgast: Polizei fahndet nach Täter mit Foto

Die Polizei in Vorpommern sucht einen mutmaßlichen EC-Karten-Betrüger. Er soll im August vergangenen Jahres einer 61-Jährigen in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) die Bankkarten gestohlen und anschließend damit an einem Geldautomat in Velgast Geld abgehoben haben. Der Gesuchte ist etwa 35 bis 45 Jahre alt - rund 1,75 bis 1,80 m groß. Er hat dunkelblonde bis rötliche Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit war er mit einer dunkelblauen Jeanshose, einem hellen enganliegenden Pullover, schwarzen Sneakers und einem schwarzen Basecap bekleidet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.09.2024 | 16:30 Uhr