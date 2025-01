Stand: 20.01.2025 10:50 Uhr Nach Brand in Stralsund: Technischer Defekt löste Feuer aus

Das Feuer im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Sonnabend wurde durch einen technischen Defekt verursacht. Das bestätigte eine Polizeisprecherin dem NDR. Der Schaden wird derzeit auf rund 500.000 Euro geschätzt. Als die Einsatzkräfte am frühen Sonnabendmorgen eintrafen, brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte sich dann auch auf die andere Haushälfte ausgedehnt. Die Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Eine Person kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Stralsund sowie der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt konnten den Brand löschen. Beide Haushälften sind aber nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

