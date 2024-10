Stand: 30.09.2024 18:01 Uhr Millienhagen-Oebelitz: Wer klaut Bienenvölker?

Unbekannte Täter haben aus einem Imkerstand in Oebelitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) Bienenvölker gestohlen. Dazu hatten sie sich laut Polizei Zugang zum Gelände einer Biogas-Anlage verschafft. Es wurden drei Bienenvölker des Typs Segeberger Beute DNM 1,5 in brauner Farbe entwendet. Die Beuten sind mit den Ziffern 1, 8 und 17 in grün markiert. Eine Bienenbeute besteht aus einem Boden, einer Zarge, einem Deckel und hat ein Gewicht von circa 30 Kilogramm. Der Gesamtschaden beträgt etwa 750 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese können sich im Polizeirevier Grimmen melden.

Bienendiebstahl wird nur selten aufgeklärt

Bienendiebstahl sei ein deutschlandweit zunehmendes Problem für die Imkerschaft, inzwischen auch im Norden, so Ralf-Gildo Krumrick vom Imkerverein Trebeltal. Die Diebe müssen über Fachwissen und Ausrüstung verfügen. Sonst ließen sich Bienen nicht transportieren. Ein gezieltes Interesse gehöre ebenfalls dazu. Der wirtschaftliche Schaden beziffere sich nicht nur in dem aktuellen Wert des Bienenvolkes, sondern vor allem in der Arbeit einer ganzen Saison, so Krumnick und in dem Aufwand, den es anschließend braucht, um die Bestände wieder aufzubauen. Neuerdings gehen viele Imker mit Hilfe von Wildtierkameras und GPS-Sendern selbst auf Spurensuche.

