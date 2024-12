Stand: 31.12.2024 07:12 Uhr Mehr als 130 Graffiti-Delikte bei der Bahn in Greifswald

In Greifswald werden weiterhin vergleichsweise viele Anlagen und Züge der Deutschen Bahn mit Graffiti beschmiert. In einer Rangliste der Bundespolizei zu Sachbeschädigung mit Graffiti liegt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) damit auf Platz neun der am stärksten betroffenen Städte in ganz Deutschland. Dieses Jahr wurden in der Hansestadt bis Ende Oktober 133 Taten angezeigt. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl etwas rückläufig. Im Vorjahreszeitraum wurden 143 Taten angezeigt, 2022 waren es 173. Deutschlandweit registriert die Bundespolizei unverändert die meisten Graffiti-Delikte bei der Bahn in Berlin (1.866). Es folgen München (843) und Frankfurt am Main (233).

