Stand: 03.09.2024 07:27 Uhr Mattchow auf Rügen: Pkw kollidiert mit Linienbus

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus in Mattchow bei Altenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am späten Montagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Eine 39-jährige Autofahrerin übersah an einer Kreuzung ein Vorfahrtsschild und prallte mit einem Bus zusammen, wie die Polizei mitteilte. Eine 55-jährige Frau, die im hinteren Teil des Linienbusses saß, wurde durch den Aufprall nach vorne geschleudert und schwer verletzt. Sie musste mit einem Hubschrauber ins Klinikum Greifswald gebracht werden. In dem Bus saßen auch zwei Schulkinder, die unverletzt blieben und den Unfallort alleine verließen, bevor die Beamten dazu kamen. Die Polizei bittet deshalb die Eltern der Kinder, sich zu melden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ihre Kinder, die mit im Auto saßen, blieben unverletzt. Der 50-jährige Busfahrer hatte ebenfalls keine Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 03.09.2024 | 09:30 Uhr