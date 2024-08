Stand: 03.08.2024 12:30 Uhr MS Stubnitz weiter auf dem Trockendock in Stralsund

Die MS Stubnitz sollte eigentlich seit Mittwoch im Stadthafen in Stralsund (Vorpommern-Rügen) liegen. Weil der Schiffslift in der Werft defekt ist, kann das Kulturschiff aber nicht ausdocken. Die geplanten Veranstaltungen auf dem Schiff müssen erstmal ausfallen. Stattdessen feiert der Verein "Motorschiff Stubnitz e.V." den Geburtstag auf dem Pier am Hafenamt. Vor 60 Jahren war die MS Stubnitz als Kühl- und Transportschiff in Stralsund vom Stapel gelaufen.

