Luft- und Raumfahrt-Startup "Polaris" plant Ansiedlung in Vorpommern

Das Luft- und Raumfahrt-Startup "Polaris" plant eine Betriebsstätte am Flughafen Peenemünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu eröffnen. "Polaris" entwickelt Raumflugzeuge und Hochgeschwindigkeits-Fluggeräte mit neuartigen Triebwerken. Ziel des Unternehmens ist es, Raumflüge flexibler und kostengünstiger zu machen. In Peenemünde sollen in den kommenden Jahren rund 100 Arbeitsplätze geschaffen werden - überwiegend für Ingenieure und Techniker. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben und stellt dem Unternehmen Fördermittel in Aussicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald