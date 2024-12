Stand: 17.12.2024 17:10 Uhr Linienbus auf Rügen landet in Straßengraben

Ein Linienbus ist auf der Insel Rügen auf seiner Fahrt von Putbus nach Bergen Höhe Siggermow (Landkreis Vorpommern-Rügen) von der Straße abgekommen und drohte in den Straßengraben zu kippen. Die drei Fahrgäste und die Fahrerin konnten durch die Feuerwehr Putbus unverletzt aus dem Bus befreit werden. Die Bergung war aufwendig. Ein 30-Tonnen-Kran musste den Bus anheben und auf die Straße setzen, so ein Sprecher der Feuerwehr in Putbus. Der Bus war danach wieder fahrbereit. Vor der Bergung mussten Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Vorpommern-Rügen den Elektrobus zunächst von der Batterieversorgung trennen. Nach viereinhalb Stunden konnte die Vollsperrung auf der Landesstraße 301 am Nachmittag aufgehoben werden. Warum der Linienbus von der Straße abkam, soll nun ermittelt werden. An dem Einsatz waren 50 Feuerwehrleute beteiligt.

