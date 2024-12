Stand: 05.12.2024 18:43 Uhr Landgericht Stralsund bestätigt U-Haft nach Angriff auf Polizisten

Nach dem Angriff auf einen Polizisten Ende August in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Staatsanwaltschaft Stralsund weiterhin gegen fünf Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 30 Jahren. Die vom Amtsgericht Stralsund angeordnete Untersuchungshaft des 30 Jahre alten Hauptverdächtigen wurde inzwischen vom Landgericht Stralsund bestätigt, so ein Sprecher. Die Beschuldigten sollen im Sommer auf einen 28-jährigen Polizisten, der nicht im Dienst war, eingetreten haben, als dieser bereits am Boden lag. Sie griffen auch dessen 24-jährigen Begleiter an. Der Strafprozess wird jedoch laut Staatsanwaltschaft in diesem Jahr nicht mehr beginnen.

